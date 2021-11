✍🏻 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗦𝗶𝗼



L’attaquant franco-ivoirien s’est engagé avec le FC Sion jusqu’en juin 2023. Il s’entraînait depuis quelques semaines avec le groupe. #FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) November 23, 2021

kehrt zumzurück. Der in Frankreich geborene Ivorer hat im Wallis einen bis zum übernächsten Juni gültigen Vertrag unterzeichnet. Der seit Mai vereinslose Stürmer hat sich während mehreren Wochen in Sitten fit gehalten.Ein erstes Mal hatte Sio von Juli 2010 bis Januar 2012 zum Kader der ersten Mannschaft des FC Sion gehört. 2011 war er am Cupsieg der Walliser hauptbeteiligt. Beim 2:0-Sieg im Final gegenbrachte er sein Team schon nach zwei Minuten in Führung. Nach dem ersten Abstecher ins Wallis wechselte Sio in die Bundesliga zu. In der Schweiz hatte er mit Unterbrüchen zwischen 2013 und 2015 auch für dengespielt. Sios letzte Station warin der Türkei. (pre/sda)