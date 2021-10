gibt in der laufenden WM-Ausscheidung erstmals Punkte ab. Die Mannschaft von Trainerspielt in0:0. Die ersten neun Spiele der Qualifikation hatte Brasilien gewonnen. In der Hafenstadt Barranquilla nützte dem Rekordweltmeister auch die Rückkehr vonnach abgesessener Sperre nichts, um die Serie aufrecht zu erhalten.Die beste Gelegenheit für die Brasilianer vergab der eingewechseltesechs Minuten vor Schluss. Der Stürmer von, im Sommer Mitglied des Olympiasieger-Teams, scheiterte aus kurzer Distanz an Kolumbiens Torhüter. Der erstmals für Brasiliens Team aufgebotene, Stürmer des FC Basel, kam wie am Freitag beim 3:1-Auswärtssieg gegen Venezuela nicht zum Einsatz.Brasilien führt die Rangliste trotz des Unentschiedens mit deutlichem Vorsprung an. Das zweitplatzierte, ebenfalls noch ungeschlageneliegt nach dem klaren 3:0-Heimerfolg gegenimmer noch sechs Punkte zurück. Im Duell der zweifachen Weltmeister fiel die Vorentscheidung kurz vor der Pause.eröffnete den Torreigen (38.),, seit diesem Sommer bei Atlético Madrid unter Vertrag, traf zum 2:0 (44.). (pre/sda)