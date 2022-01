Für den Schweizer Freeskier Andri Ragettli verlief der Big-Air-Wettkampf an den X-Games in Aspen enttäuschend. Der Bündner, dem nur einer von sechs Sprüngen einigermassen glückte, belegte unter den acht Teilnehmern den 7. Rang.



Für Ragettli war es nach dem Sieg beim Comeback vergangene Woche in den französischen Pyrenäen erst der zweite Wettkampf nach seinem Kreuzbandriss im Knie, den er sich im März in Aspen zugezogen hatte.



Gewonnen wurde der hochklassige Wettkampf von dem in der Schweiz aufgewachsenen Amerikaner Alex Hall. (dab/sda)

Bild: keystone