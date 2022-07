Third qualifying round draw ✔️



👉 games on 2/3 & 9 August

🗓️ Play-offs: 16/17 & 23/24 August #UCL pic.twitter.com/YD14rKrzLj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 18, 2022

Noch bevor Zürich in die 2. Qualifikationsrunde für diegestartet ist, kennt er den möglichen nächsten Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase:oder. Sollte sich der FCZ gegen Aserbaidschans Meisterdurchsetzen, würde er am 2. oder 3. August zunächst daheim antreten und am 9. August auswärts, wie die Auslosung in Nyon ergab.Sowohl Ferencvaros, der 33-fache ungarische Meister, als auch Slovan Bratislava, der slowakische Meister der letzten vier Jahre, trafen in der vergangenen Champions-League-Qualifikation auf die. Slovan unterlag den Bernern in der 2., Ferencvaros in der letzten Runde vor der Gruppenphase.Bei einem Ausscheiden gegen Karabach Agdam würde der FCZ die Qualifikation in derfortsetzen. Der Gegner hiesse in diesem Fall am 4. und 11. Augustaus Nordirland oderaus Norwegen. Die Zürcher hätten im Rückspiel Heimrecht. (pre/sda)