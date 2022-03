David Von Ballmoos nachnominiert

David Von Ballmoos convoqué à sa place

David Von Ballmoos convocato al suo posto



Gute Besserung, Yann!



steht der Schweizer Nationalmannschaft in den Testspielen am Freitag in London gegen England und am kommenden Dienstag in Zürich gegen Kosovo nicht zur Verfügung. Der 33-jährige Torhüter wurde am Dienstagnachmittag. Sommer hat sich mitim Team-Hotel in Marbella in Isolation begeben.Weil am Montag bereits Philipp Köhn, der Torhüter Nummer 4, wegen einer Knieverletzung hatte absagen müssen, hat Nationaltrainer Murat Yakin nunvon den Young Boys nachnominiert. Die übrigen Keeper im Kader sind Gregor Kobel und Jonas Omlin. (dab/sda)