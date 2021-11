Am internationalen Meeting in Bolzano stellte Noè Ponti auch am zweiten Tag wieder einen Schweizer Rekord auf. Ponti unterbot seinen eigenen Kurzbahn-Rekord über 100 m Delfin aus dem Jahr 2019 um einen Hundertstel auf 50,81 Sekunden.



Die Rekordzeit reichte Ponti zu Platz 2 hinter dem Italiener Simone Stefani. Im 100-m-Lagen-Rennen feierte der Tessiner in persönlicher Bestzeit (54,74 Sekunden) einen Sieg.



Am Kurzbahn-Meeting in Zagreb feierte Antonio Djakovic Siege in jeweils persönlicher Bestzeit über 400 m Crawl (3:40,33 Minuten) und 200 m Crawl (1:43,38). (dab/sda)

Bild: keystone