Für Belinda Bencic (WTA 12) endete erstmals seit dem Olympiasieg in Tokio ein Turnier mit einer herben Enttäuschung. In Luxemburg blieb sie im Viertelfinal gegen Ludmilla Samsonowa (WTA 48) mit 1:6, 4:6 chancenlos.



Zum dritten Mal hintereinander seit dem Triumph in Tokio scheiterte Belinda Bencic in den Viertelfinals. In Cincinnati und am US Open stellten Viertelfinal-Qualifikationen durchaus Erfolgsmeldungen dar. Vom kleinen Turnier in Luxemburg aber hatte sich Bencic mehr versprochen. Zumal sie an diesem Event vor drei Jahren als Qualifikantin mit einer Finalqualifikation ihr Comeback Richtung Weltspitze eingeläutet hatte - und diesmal war sie sogar topgesetzt.



Aber Belinda Bencic wurde von Ludmila Samsonowa ausgespielt – genau gleich wie im Juni ab dem zweiten Satz schon im Final des Turniers von Berlin (6:1, 1:6, 3:6). Am Donnerstag gegen die Kasachin Sarina Dijas hatte sich Bencic noch 13 Breakchancen und 5 Breaks erspielt. Gegen Samsonowa fand die Ostschweizerin die richtige Distanz zu den Aufschlägen Samsonowas nie. Bencic kam bloss zu zwei Breakmöglichkeiten (bei 1:5 im ersten Satz). Ein Aufschlag-Durchbruch gelang ihr nicht.



Die Jagd nach Weltranglistenpunkten geht für Bencic nächste Woche am WTA-500-Turnier in Ostrava weiter. In Tschechien startet sie hinter der Polin Iga Swiatek (WTA 8) und der Tschechin Petra Kvitova (WTA 11) als Nummer 3 ins Turnier. In der Weltrangliste verbessert sich Bencic nach Luxemburg auf Kosten von Simona Halep von 12 auf 11. In der Jahreswertung figuriert die Schweizerin auf Platz 19. (sda)

