Die Speed-Fahrer dürfen sich auf ein zusätzliches Weltcup-Rennen in Kvitfjell freuen. In Norwegen findet am Freitag, 4. März, noch eine zweite Abfahrt neben derjenigen am Samstag und dem Super-G am Sonntag statt. Die nun neu angesetzte Abfahrt konnte Anfang Saison zunächst in Lake Louise und dann auch in Beaver Creek nicht durchgeführt werden.



Im Abfahrts-Weltcup führt bei drei noch ausstehenden Rennen der Norweger Aleksander Kilde mit acht Punkten Vorsprung vor Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz (445:437). Mit knappem Rückstand folgen der österreichische Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer (402) und der Riesenslalom-Olympiasieger Marco Odermatt (401). (ram/sda)

Bild: EPA