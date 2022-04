Die Seattle Sounders mit dem Schweizer Torhüter Stefan Frei ziehen in den Final der Champions League der CONCACAF-Zone ein.



Seattle reichte gegen den New York City FC nach dem 3:1-Heimsieg im Rückspiel im Bundesstaat New Jersey ein 1:1 zum Weiterkommen.



Im Final trifft Seattle am 26. April und am 3. Mai auf den mexikanischen Klub Pumas Unam. Seit der Einführung der Champions League in der nord- und mittelamerikanischen Konföderation 2009 haben nur mexikanische Teams den Wettbewerb gewonnen. (zap/sda/afp)

Bild: keystone