sichert sich spät am Dienstagabend spektakulär das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar. Ein Tor in der 124. Minute zum 2:1 entschied das Playoff-Rückspiel in Algerien.Die Algerier mussten nach dem 1:0 in Kamerun daheim früh einen Treffer vonhinnehmen. Spätestens in der Verlängerung waren die Nordafrikaner aber stärker und schossen in der 118. Minute durchverdient das überschwänglich bejubelte 1:1.Die Freude hielt nicht lange. Kamerun kam mit dem letzten Freistoss in der 124. Minute noch zum 2:1 durch. Weil in Afrika – im Gegensatz zu Europa – weiterhin die Auswärtstorregel gilt, sicherte sich das Team von Rigobert Song dadurch die achte WM-Teilnahme.Neben Kamerun sind aus Afrika auch Ghana, Tunesien, Marokko und Senegal im November in Katar dabei. (zap/sda)