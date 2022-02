Dank Noah Okafor ist Salzburg die Hauptprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München vom kommenden Mittwoch gelungen. Der Schweizer Stürmer trug zum 2:1-Auswärtssieg in der Meisterschaft gegen Rapid Wien die Vorlage zum Ausgleich und den Siegtreffer bei. (sda)

Bis in die Nachspielzeit durftebeiauf einen Punkt hoffen, dann schlugen die Hauptstädter aber doch noch zu.versenkte in der 92. Minute ein Zuspiel von Lionel Messi und markierte so den 1:0-Gamewinner. Zuvor war dem Stürmer bereits ein Tor wegen Offside aberkannt worden. PSG, das ohne Neymar antreten musste, liegt weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung an der Spitze. Rennes belegt Rang 5.- Tor: 92. Mbappé 1:0. (rst/sda)

C'est fini ! La victoire dans les derniers instants grâce à ce but de @KMbappe !!!! ✅ #Ligue1 | #PSGSRFC pic.twitter.com/egOIdW9sMp

Atlanta hat am Freitag eine seiner schwächsten Leistungen in dieser NBA-Saison abgeliefert. Die Hawks, die schon im ersten Viertel 43 Punkte kassierten, unterlagen zuhause San Antonio mit 121:136 . Die Spurs hatten zuvor nur drei ihrer letzten zehn Spiele gewonnen. Der Genfer Center Clint Capela kam für die Hawks in 21 Spielminuten auf 13 Punkte und elf Rebounds . (dab/sda)

In der Bundesliga hat sich die Hoffnung auf ein spannendes Meisterrennen am letzten Wochenende wohl endgültig zerschlagen. Vor dem sich abzeichnenden zehnten Titel in Folge von Bayern München werden Playoffs zum Thema.

Am letzten Sonntag ging Borussia Dortmund daheim gegen Bayer Leverkusen mit 2:5 unter und liess den Rückstand gegenüber Bayern München auf neun Punkte anwachsen. Angesichts der Dominanz des Rekordmeisters in den letzten Jahren und der fehlenden Konstanz der Verfolger glaubt keiner mehr an ein spannendes Finale. Schon 13 Runden vor Schluss ist nach übereinstimmenden Expertenmeinungen Bayern München der 32. Meistertitel nicht mehr zu nehmen.