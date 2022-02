Urs Fischer befindet sich mit Union Berlin in einer kleinen Krise. Die bis anhin so erfolgreichen Köpenicker kassieren in der 23. Bundesliga-Runde gegen Bielefeld die dritte Niederlage in Folge.



Seit Stürmer Max Kruse den Klub Richtung Wolfsburg verlassen hat, schiesst Union Berlin keine Tore mehr. Mittlerweile wartet das Überraschungsteam seit über 270 Minuten und dem letzten erfolgreichen Abschluss von Kruse auf einen Treffer. Arminia Bielefeld, das 2019 zusammen mit Union aufgestiegen war, machte es besser und traf nach einem simplen Spielzug durch den Japaner Masaya Okugawa zum 1:0-Sieg.



Im Rennen um Platz 4 erlitt Union Berlin damit einen weiteren Rückschlag und liegt nun drei Punkte hinter Freiburg und Hoffenheim. Der SC Freiburg setzte sich unter anderem dank einem frühen Treffer von dem für einmal wieder von Beginn weg eingesetzten Super-Joker Nils Petersen in Augsburg mit 2:1 durch. Hoffenheim schaffte in Wolfsburg die Wende zum 2:1-Sieg dank dem Doppelschlag von Jacob Bruun Larsen und Andrej Kramaric zum Start der Schlussviertelstunde. (dab/sda)

Bild: keystone