Jil Teichmann sieht an den grossen März-Turnieren in den USA kein Land. Wie in Indian Wells scheidet die 24-Jährige auch in Miami in der Startrunde aus.



Teichmann (WTA 37) unterlag der 13 Plätze schlechter klassierten Amerikanerin Alison Riske (WTA 50) 6:7 (5:7), 3:6. Im ersten Satz führte die Schweizerin 4:1 und 5:3. Am Ende resultierte aber die vierte Startniederlage an ihrem siebenten Turnier in dieser Saison.



Und zum elften Mal in den letzten zwölf Monaten unterlag Teichmann einer Gegnerin, die in der Weltrangliste auf Platz 50 oder schlechter klassiert ist - ein enttäuschender Wert für eine Spielerin, die in der Weltrangliste auf Platz 37 geführt wird. An guten Tagen spielt Teichmann wie aus einem Guss und schlägt Spielerinnen wie Jelina Switolina, Elise Mertens oder Angelique Kerber wie zuletzt in Doha und Dubai. An weniger guten Tagen kann Teichmann aber gegen sehr viele Spielerinnen verlieren. (dab/sda)

Bild: keystone