Jil Teichmann (WTA 35) schied am WTA-500-Turnier in Dubai mit 2:6, 7:5, 4:6 im Viertelfinal gegen die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 31) aus.



Damit bleibt Teichmann eine weitere Halbfinalqualifikation in Dubai versagt. Vor einem Jahr besiegte die 24-jährige Schweizerin in Dubai Petra Kvitova, Ons Jabeur und Coco Gauff und erreichte die Runde der letzten vier. Diesmal feierte Teichmann in Qualifikation und Hauptfeld sogar vier Siege bei zwei Niederlagen (in der letzten Runde der Qualifikation und im Viertelfinal).



Trotz der verpassten Halbfinal-Chance wird Teichmann die Emirate mit guten Gefühlen verlassen. Seit März 2021 überstand sie nur noch an einem Turnier mehr als eine Runde. Und dieses eine Turnier – eine Finalqualifikation an einem Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit Siegen über Naomi Osaka, Belinda Bencic und Karolina Pliskova – passte so überhaupt nicht zu den übrigen Ergebnissen. Vor Dubai gewann Teichmann an fünf Turnieren bloss ein Einzel. In der Weltrangliste wird Jil Teichmann nächsten Montag von Platz 35 auf Position 41 zurückfallen. (dab/sda)

Bild: keystone