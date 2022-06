Antonio Djakovic und Roman Mityukov schwimmen an der WM in Budapest am Sonntagabend um den Finaleinzug über 200 m Crawl. Die beiden Schweizer qualifizieren sich als 12. und 15. für die Halbfinals. Djakovic, am Samstag Zehnter über die 400 m, unterbot seine Jahresbestzeit in 1:47,00 um mehr als eine Sekunde. Und auch Mityukov realisierte in 1:47,44 seine beste Leistung in diesem Jahr.



Am schnellsten war in den Vorläufen der 17-jährige Rumäne David Popovici in 1:45,18. Für den Finaleinzug müssten die Schweizer am Abend (19.24 Uhr) wohl Djakovics Landesrekord (1:45,77) unterbieten. Lisa Mamié musste wegen Schmerzen im Bein auf einen Start über 100 m Brust verzichten. (pre/sda)

Bild: keystone