Dario Cologna verzichtet am kommenden Wochenende auf die Langlauf-Rennen in Lillehammer. Stattdessen bereitet sich der vierfache Olympiasieger in Davos für den Heim-Weltcup am 11./12. Dezember vor. Laut Swiss-Ski fiel dieser Entscheid in Absprache mit dem Trainer- und Ärzteteam bereits vor dem Saisonstart.



Cologna war vergangene Woche in Kuusamo in seine letzte Weltcup-Saison gestartet, nachdem er sich Mitte Oktober bei einem Sturz mit den Rollski am Knie verletzt hatte. Im Rennen über 15 km klassisch belegte der Schweizer Teamleader nach einem Stockbruch den 24. Platz. Für das Verfolgungsrennen tags darauf gab Cologna wie zahlreiche andere Spitzenläufer Forfait. Bei eisigen Temperaturen um minus 20 Grad Celsius wollte der 35-jährige Bündner seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. In Lillehammer stehen am Freitag ein Sprint, am Samstag ein Einzelstartrennen (beides in freier Technik) und am Sonntag ein Staffel-Wettbewerb im Programm. (pre/sda)

Bild: keystone