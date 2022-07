Viktorija Golubic erreicht am WTA-Sandplatzturnier in Warschau die 2. Runde. Die Zürcherin bezwingt die Niederländerin Arianne Hartono (WTA 169) 6:4, 5:7, 6:3.



Seit ihrem Vorstoss in die Halbfinals in Nottingham Mitte Juni gewann die 29-jährige Golubic noch eine Partie - in der 1. Runde in Wimbledon. Der Wechsel vom Rasen zurück auf den Sand ist ihr gelungen, wenn auch in einer zähen Angelegenheit. Im zweiten Satz hätte sie den Matchgewinn sicherstellen und überdies die Spielzeit deutlich verkürzen können. Aber sie gab gegen die in der Weltrangliste um 66 Positionen schlechter klassierte Hartono einen Vorspung von zwei Breaks aus der Hand. Beim Stand von 5:4 und eigenem Service konnte sie drei Matchbälle nicht verwerten.



Golubics Gegnerin in den Achtelfinals wird am Dienstag ermittelt. Es wird die Französin Kristina Mladenovic (WTA 116) oder die als Nummer 6 gesetzte Ungarin Anna Bondar (WTA 52) sein. (sda)

Bild: keystone