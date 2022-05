Nach Roman Josi steht der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Finnland auch Kevin Fiala nicht zur Verfügung. Der Stürmer der Minnesota Wild sagt aufgrund seiner Vertragssituation ab. Normalerweise steht für Fiala eine WM-Teilnahme ausser Frage - er verstärkte die Schweiz schon viermal. Diesmal allerdings ist ihm eine solche zu heikel. Der 25-jährige Ostschweizer verlängerte im vergangenen Sommer den Vertrag mit den Minnesota Wild bloss um ein Jahr und ging damit ein gewisses Risiko ein. Dieses wird sich nun auszahlen, da er eine überragende Saison gespielt hat. Inklusive Playoffs, in denen Minnesota in den Achtelfinals mit 2:4 Siegen an den St. Louis Blues scheiterte, erzielte er in 88 Partien 33 Tore und 55 Assists.



Insofern ist davon auszugehen, dass Fiala einen gut dotierten langfristigen Vertrag aushandeln kann - wohl nicht bei den Wild. Er dürfte einiges mehr als die aktuellen 5,1 Millionen Dollar verdienen. Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel hatte denn auch Verständnis für den Entscheid von Fiala, obwohl er selbstredend «sehr bedauert, dass uns Kevin nicht verstärken wird.» Zuvor hatte schon Starverteidiger Roman Josi abgesagt, da seine Frau hochschwanger ist.



Somit ist das Thema NHL-Verstärkungen für das Schweizer Team am Turnier in Finnland abgeschlossen. Nino Niederreiter ist keine Option mehr, da er sich mit den Carolina Hurricanes dank eines 3:2-Heimsieges im siebenten Spiel gegen die Boston Bruins für die Viertelfinals qualifiziert hat. Doch stehen Nationaltrainer Patrick Fischer immerhin sieben Akteure aus der besten Liga der Welt sowie Tobias Geisser aus der AHL zur Verfügung. (aeg/sda)

Bild: keystone