Thun hat in der Challenge League zum Siegen zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Carlos Bernegger gewann gegen Stade Lausanne-Ouchy 1:0. Captain Marco Bürki traf in der 95. Minute per Kopf.



In extremis befreiten sich die Thuner damit aus einem kleinen Negativlauf. Drei Ligapartien in Folge hatten sie seit dem 3:0-Erfolg am 3. August gegen Aufsteiger Yverdon nicht mehr gewonnen. Das Ende der Durststrecke kam zu einem günstigen Zeitpunkt: Am Samstag gastieren die Grasshoppers im Cup-Sechzehntelfinal in der Stockhorn-Arena. (ram/sda)

