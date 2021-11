Killian Peier glückt der Wiedereinsteig in den Weltcup nach dem Kreuzbandriss vollauf. Der Waadtländer belegt am Sonntag in Nischni Tagil Platz 6, nachdem er tags zuvor 16. wurde.



Der WM-Dritte 2019 vor der Grossschanze knüpfte somit in jener Ranglistenregion an, aus der er vor gut einem Jahr mit dem Sturz an den Schweizer Meisterschaften gerissen worden an. Der Waadtländer zeigte im Ural konstant gute Leistungen. Im zweiten Wettkampf holte er das insgesamt neunte Top-Ten-Resultate im Weltcup. Auf 123,5 m und den 6. Zwischenrang liess der 26-Jährige 122 m folgen. Der Rückstand auf das Podest betrug nur etwas mehr als 3 Punkte, was umgerechnet zwei Metern entspricht.



Auch Simon Ammann gelang ein erfreulicher Einstieg in seinen 25. Winter als Weltcupspringer. Der 40-Jährige war in Sommertraining durch einen Bänderriss am Fuss gebremst worden. Als 28. und 27. klassierte er sich nun zweimal in den Punkterängen. In der vergangenen Saison hatte er bis Ende Januar auf die ersten Zähler warten müssen. (abu/sda)

Bild: EPA