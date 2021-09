Belinda Bencic ist der Einstand ins WTA-250-Turnier in Luxemburg geglückt. Die Olympiasiegerin setzte sich gegen die Kasachin Sarina Dijas (WTA 105) in exakt einer Stunde 6:1, 6:3 durch. Nächste Gegnerin ist im Viertelfinal die als Nummer 7 gesetzte Russin Ludmila Samsonowa (WTA 48).



Acht Tage nach dem Aus im Viertelfinal am US Open gegen die spätere Siegerin Emma Raducanu überzeugte Bencic insbesondere mit dem ersten Service. Lediglich drei Punkte gab sie damit im gesamten Spiel ab. Aber auch bei Aufschlag Dijas war die Ostschweizerin, die in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, in der Mehrzahl der Ballwechsel tonangebend. Das einzige Break ihrer Gegnerin beantwortete sie zu Beginn des zweiten Durchgangs postwendend mit dem Rebreak und einem weiteren Servicedurchbruch.



Der 27-jährigen Kasachin hatte Bencic bereits im März in Miami mit einem 6:2, 6:1 keine Chance gelassen. Gegen ihre nächste Gegnerin Samsonowa liegt sie im Head to Head hingegen 0:1 zurück. Anfang Jahr unterlag sie der 22-jährigen Russin in Berlin in drei Sätzen. (zap/sda)

