🚨! BACK ON LEVEL TERMS!@leksands_if are level against @frolunda_hc thanks to a beauty from Lian Bichsel! 🏒#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/66G5sIh3Sb — Champions Hockey League (@championshockey) December 7, 2021

Die Viertelfinals dergehen zwar ohne Klubs aus der National League über die Bühne. Mithat aber nach wie vor ein Schweizer die Chance, die Trophäe im europäischen Klub-Wettbewerb zu gewinnen. Das 17-jährige Nachwuchstalent steht seit dieser Saison in Schweden beiunter Vertrag und kommt dort regelmässig mit dem Fanionteam zum Einsatz.Am Dienstag gelang Bichsel im Viertelfinal-Hinspiel zuhause gegen den Titelverteidigersein erstes Profitor. Der grossgewachsene, kräftige Verteidiger (195 cm/98 kg) traf kurz vor dem Ende des Startdrittels zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Am Ende setzte sich Frölunda dank drei Toren zwischen der 54. und 57. Minute 5:2 durch. Ob Bichsel im Rückspiel am kommenden Dienstag wieder wird mittun können, ist offen. Tags darauf sollte er mit der Schweizer Auswahl an diefliegen. (pre/sda)