An den Olympischen Winterspielen in Peking im kommenden Jahr wird es kein House of Switzerland geben. Dies hat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) entschieden. Grund sind die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie.



Im Zusammenhang mit den Winterspielen in Peking bestünden Unsicherheiten, schrieb das EDA am Donnerstag in einer Mitteilung. Es sei zu erwarten, dass China zur Bekämpfung des Coronavirus kein ausländisches Publikum zulasse und die Bewegungsfreiheit einschränke.



Schon an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte es kein House of Switzerland gegeben. Dieses wird normalerweise von Präsenz Schweiz organisiert – mit dem Ziel, die Schweizer Wirtschaft und Forschung sowie den Tourismus in der Welt bekannt zu machen. Auch die Medaillenfeiern der Schweizer Athletinnen und Athleten finden traditionell dort statt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE