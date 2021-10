Bild: keystone

Den Weltcup-Rennen am Fuss des Matterhorns steht nichts mehr im Weg.



Die FIS bestätigte am Freitag die von Swiss-Ski, dem italienischen Wintersportverband FISI sowie den Tourismus-Destinationen Zermatt und Cervinia geplanten Rennen für die Männer und Frauen im Rahmen eines Speed-Openings.



Wann es auf der von Didier Défago konzipierten Strecke mit Start und Ziel in unterschiedlichen Ländern zur Weltcup-Premiere kommt, ist noch offen. Theoretisch möglich wäre der Herbst 2022. Ein mögliches Szenario ist indes, dass zunächst Europacuprennen stattfinden und die Feuertaufe im Weltcup 2023 erfolgt.



Wie der Weltverband mitteilte, sollen die Rennen am Matterhorn künftig nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden im Oktober/November stattfinden. Sie geben den Speed-Athletinnen und -Athleten somit die Möglichkeit, einen Monat früher in die Saison zu starten. (aeg/sda)