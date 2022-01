Die beiden Weltcup-Abfahrten am Lauberhorn finden ohne Vincent Kriechmayr statt. Der Österreicher verpasst auch das Training am Mittwoch und ist damit ohne Trainingsstart nicht rennberechtigt.



Kriechmayr war positiv auf Corona getestet worden. Nach einem nun negativen Test erlaubten ihm die FIS und das OK in Wengen einen Start – doch die österreichischen Behörden liessen ihn nicht aus der Quarantäne. (ram)

Bild: keystone