Ruedi Wild hat nur wenige Tage nach seiner in Mexiko erzielten Schweizer Ironman-Bestzeit in 7:36:35 Stunden seinen bereits vor dem Rennen gefassten Rücktritts-Entscheid bestätigt. In der Ironman-Weltbestenliste rangieren aktuell nur die Olympiasieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen und der Deutsche Jan Frodeno vor dem 39-jährigen Zürcher. «Ich habe meinen Zenit definitiv erreicht», betonte er.



Wild geht als aktuell schnellster Ironman-Athlet in die Geschichte ein, der im Verlauf seiner Karriere selbst kein wichtiges Rennen gewinnen konnte. Mehrere Podestklassierungen über die ganze Ironman-Distanz und einige Siege über die halbe Ironman-Distanz werden in seinem Palmarès durch den Gewinn zweier WM-Goldmedaillen mit dem Schweizer Mixed-Team im Sprintdistanz-Bereich in den Jahren 2009 und 2010 übertroffen. (ram/sda)

Bild: keystone