In der Challenge League hat der Spitzenreiter Neuchâtel Xamax eine heftige Pleite kassiert. In Schaffhausen verloren die Neuenburger gleich mit 0:4. Als Krönung des Xamax-Auftritts sah Ouattara in der 91. Minute noch Gelb-Rot.



Damit konnte der FC Thun nach Punkten gleichziehen. Die Berner Oberländer gewannen in Vaduz mit 3:1. Routinier Gerndt traf doppelt, zur 1:0- und zur 2:1-Führung.



Winterthur (am Samstag zuhause gegen Aufsteiger Yverdon) und Aarau (am Sonntag zuhause gegen Schlusslicht Kriens) könnten mit Siegen das Spitzenduo überholen. (ram)