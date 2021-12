Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen steht auch an der 13. WM im Halbfinal. Die Mannschaft von Trainer Rolf Kern bezwingt im schwedischen Uppsala im Viertelfinal die Slowakei 12:1.



Da die Schweizerinnen in der Vorrunde den Tschechinnen 2:5 unterlegen waren, treffen sie im Halbfinal am Samstag auf die Schwedinnen, gegen die sie noch nie an einer WM gewonnen haben. Vor zwei Jahren in Neuenburg verloren sie Final allerdings erst im Penaltyschiessen. Klar ist, dass sich die Schweizerinnen nochmals deutlich steigern müssen, um die Überraschung in Form des sechsten Final-Einzuges an diesem Turnier zu schaffen. Dann wären die Chancen zur zweiten Goldmedaille nach 2005 gross. Die Skandinavierinnen streben den achten WM-Titel in Serie an.



Im zweiten Halbfinal spielen Tschechien und Finnland gegeneinander. Damit stehen an der siebenten WM in Folge die gleichen vier Mannschaften in den Top 4. In Uppsala war der einzige spannende Viertelfinal jener zwischen den Tschechinnen und den Däninnen (7:5). Schweden bezwang am Donnerstag Norwegen 13:0, Finnland setzte sich gegen Polen 14:0 durch. (dab/sda)

Bild: keystone