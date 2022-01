Für den FC Barcelona setzt es in dieser verkorksten Saison eine weitere Enttäuschung ab. Der Titelverteidiger verliert im Cup-Achtelfinal bei Athletic Bilbao 2:3 nach Verlängerung und scheidet aus. Zudem verloren die Katalanen Ansu Fati mit einer neuerlichen Verletzung.



Die Entscheidung in der Neuauflage des letztjährigen Finals erzielte Iker Muniain in der 105. Minute, als dieser einen von Jordi Alba verursachten Handspenalty zum 3:2 für den Gastgeber verwertete. Barcelona hatte erst in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit ausgeglichen. (ram/sda)

Bild: keystone