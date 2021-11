Sierre beendet die Erfolgsserie von Kloten in der Swiss League und spielt damit Leader Olten in die Karten. Die Unterwalliser drehen zuhause einen 0:2-Rückstand nach 22 Minuten in einen 4:2-Sieg. Das entscheidende Tor zum 3:2 erzielte Maxime Montandon gut drei Minuten vor Schluss.



Für Kloten war es die erste Niederlage nach zuletzt zwölf Siegen am Stück. Letztmals musste sich die Mannschaft von Trainer Jeff Tomlinson am 25. September im Heimspiel gegen ... Sierre 2:3 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. Aus den zehn Direktduellen hat Kloten seit dem Abstieg aus der National League nun schon viermal den Kürzeren gezogen.



In der Tabelle führt das seit acht Spielen ungeschlagene Olten sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Kloten, der allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Sierre verbesserte sich dank des ersten Siegs nach vier Niederlagen auf Kosten der GCK Lions auf Platz 7. (sda)

Bild: keystone