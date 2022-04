Louis van Gaal, seit letztem Sommer Nationaltrainer der Niederlande, ist an Prostatakrebs erkrankt. Er leide bereits seit einiger Zeit an Krebs und habe sich bereits 25 Bestrahlungen unterzogen, gab der ehemaligen Coach von Bayern München im niederländischen Fernsehen bekannt. Zur WM in Katar Ende dieses Jahres will er dennoch reisen, um seine Mannschaft zu betreuen. Die Niederlande trifft in der Gruppe A auf Katar, Ecuador und Senegal.



«Das ist Teil meines Lebens», sagte van der 70-jährige Gaal über seine Erkrankung. «Ich habe in meinem Leben so manche Prüfungen bestehen müssen, Krankheit und Tod, ich bin wahrscheinlich durch all diese Erfahrungen als Mensch reicher geworden.» (dab/sda/afp)

Bild: keystone