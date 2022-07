Carlos Alcaraz verlor in Hamburg erstmals einen Final auf der ATP Tour. Der Spanier unterlag im Duell zweier Jungstars dem Italiener Lorenzo Musetti (Bild) 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.



Der 19-jährige Alcaraz, der Aufsteiger des Jahres, hatte seine ersten fünf ATP-Finals alle gewonnen, unter anderem in diesem Frühjahr in Miami und Madrid. Trotz der Finalniederlage verbessert er sich in der Weltrangliste erstmals auf den 5. Platz, im Jahresranking ist er hinter seinem Landsmann Rafael Nadal neu Zweiter. Der nur ein Jahr ältere Musetti stösst nach seinem ersten ATP-Titel seinerseits zum ersten Mal in die Top 40 vor. (ram/sda)

Bild: keystone