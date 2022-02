Dominic Stricker (ATP 204) ist auf der ATP-Challenger-Tour weiter im Hoch. Der Berner, der es zuletzt in Columbus bis in den Final geschafft hatte, steht beim mit gut 53'000 Dollar dotierten Turnier in Cleveland unter den letzten Vier. Der 19-Jährige bezwang den um 69 Ränge besser platzierten Amerikaner Ernesto Escobedo in 74 Minuten mit 6:3 und 7:6 (7:4).



Stricker servierte stark, schlug 15 Asse und durchbrach den Aufschlag des einheimischen Kontrahenten zweimal, während er bei eigenem Service unangetastet blieb.



Im Halbfinal trifft Stricker am Samstag entweder auf den Amerikaner Michael Mmoh (ATP 242) oder den Kanadier Alexis Galarneau (ATP 375). (dab/sda)

Bild: keystone