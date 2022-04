Stefan Mair, der in den letzten sechs Jahren erfolgreich als Trainer des HC Thurgau gearbeitet hat, kehrt in seine Heimat zurück. Der 54-jährige Südtiroler coacht ab der kommenden Saison den HC Pustertal in der ICE Hockey League. Den Klub aus dem italienischen Bruneck, der in dieser Spielzeit in der höchsten Liga Österreichs debütiert hat, trainierte er von 2008 bis 2011 schon einmal.



In den vergangenen sechs Saisons führte Mair den HC Thurgau in der Swiss League in jedem Jahr in die Playoffs, zweimal sogar in die Halbfinals (2019, 2022). Seine Nachfolge bei den Ostschweizern tritt der Schwede Markus Akerblom (Bild) an. «Uns war wichtig einen Trainer zu finden, der den bisherigen Spielstil weiterverfolgen, aber auch weiterentwickeln kann», so Thurgau-Sportchef Urban Leimbacher. (ram/sda)

Bild: imago