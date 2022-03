Mujinga Kambundji ist Hallen-Weltmeisterin über 60 m! Die 29-jährige Bernerin verbesserte in Belgrad den Schweizer Rekord, den sie gemeinsam mit Ajla Del Ponte gehalten hatte, um sieben Hundertstel auf 6,96 Sekunden. Nur drei Läuferinnen sind bisher über 60 m schneller gelaufen – die Russin Irina Priwalowa (6,92/1993) sowie die Amerikanerinnen Gail Devers (6,95/1993) und Marion Jones (6,95/1998).

Bild: keystone

Kambundji, welche die beste Reaktionszeit auswies, distanzierte die zweitplatzierte Amerikanerin Mikia Brisco um drei Hundertstel, Bronze holte mit Marybeth Sant-Price (7,04) eine weitere Amerikanerin.

Bild: keystone

An Grossanlässen kann man sich auf Kambundji verlassen. Es ist für die Olympia-Sechste über 100 m bereits die fünfte Medaille an einem Grossanlass (In- und Outdoor), die zweite an Hallen-Weltmeisterschaften nach dem 3. Platz 2018 in Birmingham. Zuvor hatte sie weder Gold noch Silber gewonnen.



Überhaupt ist sie erst die zweite Schweizerin nach Julie Baumann, die an einer Hallen-WM den Sprung aufs oberste Podest geschafft hat. Insgesamt war es für die Schweiz die achte Medaille an diesem Anlass. (sda)