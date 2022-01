Borussia Dortmund schlägt Freiburg 5:1 und sendet ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Thomas Meunier und Erling Haaland treffen doppelt.



Als Torjäger war er bis anhin wahrlich nicht bekannt, Thomas Meunier. Gerade einmal einen Treffer hatte der Belgier in 55 Spielen für die Schwarz-Gelben erzielt. Doch am Freitagabend war alles anders. Und eine Kombination erwies sich als besonders erfolgsversprechend für die Mannschaft von Marco Rose. Eckball Julian Brandt, Kopfball Meunier. Zweimal praktizierten die Beiden in der ersten halben Stunde dieses Zusammenspiel, einmal von rechts, einmal von links. Beide Male liess Meunier Freiburgs Torhüter Benjamin Uphoff keine Abwehrchance. Und als Erling Haaland in der Nachspielzeit noch der dritte Treffer für die Dortmunder gelang, war die Partie früh in erfolgreiche Bahnen gelenkt für den BVB. Zwar gelang Ermedin Demirovic nach einer Stunde der Anschluss, aus der Ruhe bringen liess sich Dortmund vor leeren Rängen darob nicht. Haaland und Mahmoud Dahoud sorgten in der Schlussviertelstunde für den Endstand.



Damit ist Dortmund vorübergehend bis auf drei Punkte an Leader Bayern München herangerückt. Der Serienmeister spielt am Samstag auswärts gegen Köln. (jaw/sda)

Bild: keystone