Der SC Langenthal will nicht weiter mit den Stadtbehörden den Bau einer neuen Eishalle im Gebiet Hard vorantreiben. Mit dem Projekt gehe es nicht schnell genug voran, sagt der SCL. Er prüft nun Alternativen – etwa den Wegzug aus Langenthal . Ebenfalls analysiert würden eine Zusammenarbeit mit anderen Klubs und die Einstellung des professionellen Spielbetriebs, teilte der Verwaltungsrat der SC Langenthal AG am Dienstag mit. Seine Aktivitäten in der Aktiengesellschaft «Arena Oberaargau» stelle der Klub ein. Im März 2020 hatte das Langenthaler Stimmvolk an der Urne einen Projektkredit für eine neue Langenthaler Eishalle angenommen. Damals hiess es, mit dem Kredit von 2,05 Millionen Franken wolle Langenthal eine Testplanung durchführen für die Halle Hard. Mit einem zweiten Teil des Kredits bezahle die Stadt die Ausarbeitung von Finanzierungs- und Organisationsmodellen fürs neue Stadion. Der dritte Teil des Kredits diene dazu, die heutige Eishalle Schoren so instand zu halten, dass sie bis zum Bau des neuen Eisstadions im Gebiet Hard noch betrieben werden könne. (pre/sda)

Die Massnahmen gegen Russland und Belarus wegen des Angriffs auf die Ukraine durch den Internationalen Eishockey-Verband (IIHF) und den Ski-Weltverband (FIS) bleiben bestehen. Der unabhängige Disziplinarausschuss des Eishockey-Weltverbandes wies die Einsprüche der russischen und belarussischen Verbände unter anderem gegen den Ausschluss ihrer Nationalmannschaften von IIHF-Wettbewerben zurück. Das FIS-Council entschied, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus weiterhin nicht an FIS-Wettbewerben ausserhalb ihrer Heimatländer teilnehmen dürfen. Diese Regelung bleibe vorerst bis zum Ende der Sommersaison in Kraft. Das Gremium plant, sich im Herbst erneut mit dem Thema zu befassen und die Situation in der Ukraine wieder zu bewerten. Nach dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar hatten die IIHF und die FIS ebenso wie zahlreiche andere internationale Sportverbände Russland und seinen Verbündeten Belarus sanktioniert. (sda/dpa)

Schwerer Schlag für die spanischen Titelambitionen bei der Frauen-EM: Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel hat sich Captain Alexia Putellas , die FIFA-Weltfussballerin 2021, schwer verletzt und fällt für das Turnier in England aus. Die 28-jährige Offensivspielerin zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu, gab der spanische Verband am Dienstagabend bekannt. (sda/apa)

gewann daszuhause gegen1:0. Den Treffer des Abends für den polnischen Meister erzielte der schwedische Stürmerin der 41. Minute. Das Rückspiel in Aserbaidschan findet am Mittwoch, 13. Juli, statt. Der Sieger dieser Begegnung trifft in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Schweizer Meister FC Zürich. (pre/sda)

In der National Hockey League (NHL) ist zum ersten Mal einverpflichtet worden. Ex-Profiübernimmt den Job bei den, dem Team von. «Das bedeutet mir viel», sagte Grier bei der Vorstellung. Mike Grier mag der erste farbige GM in der NHL sein, er ist indes nicht der erste General Manager in der eigenen Familie. Sein Bruderwirkt als GM in der National Football League (NFL) bei den. (pre/sda)

6. Juli 2008: Vier Stunden und 48 Minuten Hochspannung – in ihrem dritten Final-Duell in Wimbledon in Serie verliert Roger Federer erstmals gegen seinen Erzrivalen Rafael Nadal. Der epische Fünfsätzer gilt als bestes Tennis-Match aller Zeiten.

Es ist das ewige Duell dieser Ära. Auf der einen Seite Roger Federer, der Rasenkönig mit fünf Wimbledon-Titeln in Serie in der Tasche. Der feingliedrige Künstler mit der virtuosen Technik. Auf der anderen Seite Rafael Nadal, der Sandkönig mit vier French-Open-Titeln in Serie in der Tasche. Der muskelbebackte Kämpfer mit dem unbändigen Willen.