Borussia Dortmund profitiert vom Fehltritt von Bayern München am Samstag gegen Bochum. Der Tabellenzweite kommt in der 22. Runde dank dem 3:0--Auswärtssieg gegen Union Berlin wieder bis auf sechs Punkte an den Leader heran.



Zweimal war Marco Reus in der ersten Halbzeit erfolgreich und belohnte die Überlegenheit der Dortmunder mit den beiden Schweizern Gregor Kobel und Manuel Akanji. Kobel verhinderte zehn Minuten vor der Pause mit seiner besten Parade den Anschlusstreffer der Berliner. Für die endgültige Entscheidung sorgte in Abwesenheit von Erling Haaland der Portugiese Raphaël Guerreiro mit dem 3:0 in der 71. Minute.



Das um die Champions-League-Plätze kämpfende Union Berlin verlor zum ersten Mal in dieser Saison zwei Ligapartien in Folge, nachdem es vor einer Woche schon Augsburg 0:2 unterlegen war. Derzeit liegt das Team von Urs Fischer punktgleich mit Leipzig und Freiburg im 6. Rang. (sda)

Bild: keystone