❗❗ Aufgrund der am Freitag durch den Bundesrat verabschiedeten neuen Massnahmen gegen die Verbreitung der Covid-19 Pandemie, hat die Covid-19 Task Force der #RegioLeague den Unterbruch diverser Meisterschaften beschlossen.



Nach den am Freitag vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat dieder Swiss Ice Hockey beschlossen, zahlreiche Meisterschaften zu unterbrechen. Betroffen sind unter anderen. Frühestens am 27. Januar soll in der 1. Liga und in allen anderen Ligen wieder gespielt werden. Testspiele und Trainings sind gemäss der Covid-19-Task-Force des Verbands erlaubt, sofern die nationalen und kantonalen Richtlinien eingehalten werden. (zap/sda)