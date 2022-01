Zwei Tage nach seinem schweren Trainingsunfall in der Heimat Kolumbien gibt es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Egan Bernal. Der Sieger der Tour de Suisse und der Tour de France 2019 befindet sich nach mehreren Operationen wieder bei Bewusstsein.



«Der Patient hat die Entfernung der Beatmungshilfe ohne Komplikationen überstanden», hiess es in einer Erklärung der Universitätsklinik in La Sabana. Er könne seine Arme und Beine bewegen.



Bernal war am Montag in Gachancipa, knapp 30 km nördlich seiner Heimatstadt Bogota, während eines Trainings mit dem Zeitfahrvelo mit einem stehenden Bus kollidiert. Die Ärzte diagnostizierten beim 25-jährigen Radstar Verletzungen an der Brustwirbelsäule sowie Brüche des Oberschenkels und der Kniescheibe. (dab/sda)

Bild: keystone