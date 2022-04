ES IST VOLLBRACHT.



Während in dernoch vier Teams im Rennen um den Meistertitel sind, ist in Österreich die Entscheidung bereits gefallen.sicherte sich in der länderübergreifendenzum siebenten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel.Die vom österreichischen Energydrink-Hersteller gesponserten Mozartstädter setzten sich in der Finalserie gegen den ungarischen Klubmit 4:0 Siegen durch und machten damit den «Playoff-Sweep» perfekt. Als zweites Team nach denim Jahr 2017 gelang es den Salzburgern, die entscheidende Phase der Meisterschaft ohne Niederlage (12:0 Siege) abzuschliessen. In der Schweiz hat dies seit Einführung der Playoffs in der Saison 1985/86 noch kein Team geschafft. (pre/sda)