(WTA 17) bleibt an ihrem ersten Rasenturnier des Jahres auf Kurs. Die 25-Jährige erreicht in 's-Hertogenbosch dank dem 7:6 (7:2), 6:4 gegen die Russin(WTA 86) die Viertelfinals. Bencic geriet gegen die 23-Jährige aus Moskau im ersten Satz mit 1:4 in Rückstand und musste später, bevor sie den Tiebreak für sich entschied. In den wichtigen Momenten konnte die Olympiasiegerin jeweils das Tempo erhöhen.Als nächstes trifft Bencic auf eine weitere, aber deutlich besser klassierte Russin. Gegen(WTA 24) spielte sie in den letzten vier Jahren siebenmal, darunter zweimal auf Rasen. 2018 in 's-Hertogenbosch verlor Bencic, ein Jahr später in Eastbourne gewann sie. Insgesamt steht es in den Direktduellen. (pre/sda)