Pelé ist wegen eines «verdächtigen» Tumors am Dickdarm operiert worden. Der 80-Jährige erhole sich derzeit auf der Intensivstation, teilte das Albert-Einstein-Spital in São Paulo mit.



Der dreifache Weltmeister und «König des Fussballs» soll die Intensivstation am Dienstag verlassen dürfen. Im Spital befindet er sich seit dem 31. August.



«Gott sei Dank geht es mir gut», schrieb Pelé auf Instagram. «Glücklicherweise bin ich es gewohnt, grosse Erfolge an eurer Seite zu feiern», fügte er für die Fans hinzu.



Die Operation fand nach Angaben des Spitals schon am Samstag statt. Der Tumor war während einer Routineuntersuchung entdeckt worden. Es werde eine Biopsie vorgenommen, hiess es in der Erklärung der Klinik weiter. (sda/afp)

Bild: keystone