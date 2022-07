Der Spanier Rafael Nadal leidet an einer Bauchmuskel-Verletzung und wird am Freitag in Wimbledon nicht zur Halbfinalpartie gegen Nick Kyrgios antreten.



Das Forfait gab der 22-fache Grand-Slam-Sieger am Donnerstagabend offiziell bekannt, nachdem er am Nachmittag noch trainiert hatte. Der Sieger der ersten beiden Majors des Jahres (Australian Open und Roland Garros) beklagt an einem sieben Millimeter langen Muskelfaserriss in der Bauchregion, wie die spanische Tageszeitung Marca berichtete. Somit ist Nadal beim Aufschlag eingeschränkt. Der Australier Kyrgios zieht ohne zu spielen erstmals in einen Grand-Slam-Final ein und trifft am Sonntag entweder auf Novak Djokovic oder den Briten Cameron Norrie. (sda)

Bild: keystone