Die OL-Läuferin Simona Aebersold gewinnt zum Abschluss der Sprint-Weltmeisterschaften in Dänemark Silber im Einzel-Sprint.



Für die Seeländerin ist Platz 2 nach der durch eine Wadenverletzung beeinträchtigten Vorbereitung einerseits eine Genugtuung, andererseits auch eine verpasste Chance. Denn die OL-Dominatorin Tove Alexandersson zeigte ein fehlerhaftes Rennen und belegte bloss Platz 6. Der Sieg ging an die Britin Megan Carter Davies. Die 31-Jährige legte in Vejle einen Start-Ziel-Sieg hin und hatte am Schluss 6 Sekunden Vorsprung. Platz 3 ging an eine klare Aussenseiterin, die Britin Alice Leake.



Die Schweizer Männer blieben hinter den Erwartungen zurück. Matthias Kyburz, der Sieger vom Dienstag im K.o.-Sprint, musste mit Platz 7 vorliebnehmen. Ihm fehlte gemäss eigenen Aussagen die Spritzigkeit. Die Top 3 hingegen, anführt vom Norweger Kasper Fosser, dem Freund von Simona Aebersold, hatten am Dienstag den K.o.-Sprint ausgelassen.(sda)

Bild: keystone