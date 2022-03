Nach dem EHC Kloten qualifizieren sich auch, der Zweite der Qualifikation, sowie derfür die. Die Serie zwischenundgeht beim Stand vonin die 6. Runde.Dank einemam Montag setzten sich die Oltner gegen Sierre in der Best-of-7-Serie souverän mit 4:1 durch. Die drei Heimspiele entschied Olten mit insgesamt 22:6 Toren für sich. Thurgau lag im fünften Spiel in Weinfelden gegen Langenthal zwischen der 15. und der 56. Minute in Rückstand.erzielte das entscheidende 2:1 in der 8. Minute der Verlängerung.La Chaux-de-Fonds konnte als einziges Team in der 5. Runde den Heimvorteil nicht nutzen. Visp siegte mit je einem Tor pro Drittel 3:0. Die Walliser bekommen die Möglichkeit, die Serie mit einem Heimsieg in der nächsten Runde zum 3:3 auszugleichen.Da entweder der Dritte der Qualifikation (La Chaux-de-Fonds) oder der Sechste (Visp) weiterkommen werden, sind die Halbfinal-Paarungen noch offen. (dab/sda)