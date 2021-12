Der Portugiese Paulo Sousa will seine Funktion als polnischer Nationaltrainer aufgeben. Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte, will den ehemaligen Trainer des FC Basel aber nicht ziehen lassen. Laut dem TV-Nachrichtensender TVN24 hat Sousa ein Angebot des brasilianischen Klubs Flamengo Rio de Janeiro.



Sousa ist erst seit Januar 2021 polnischer Nationaltrainer. An der EM im Juni schieden die Osteuropäer nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden nach der Vorrunde aus. In der Qualifikation für die WM in Katar zog Polen als Zweiter in die Playoffs ein und trifft dort im Halbfinal auf Russland. Sousa gilt als Wandervogel. Nach seinem Engagement beim FC Basel in der Saison 2014/2015 trainierte der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler Fiorentina, Tianjin und Girondins Bordeaux, ehe er das polnische Nationalteam übernahm. (pre/sda)

Bild: keystone