WOW this is an all-time bad call pic.twitter.com/lG1jUKQCar — Jesse Blake (@JesseBlake) May 27, 2022

Nino Niederreiter und diesind in den Viertelfinals derdank eines 3:1-Heimsieges gegen die New York Rangers wieder in Führung in der Serie.gelang das entscheidende Tor zum 2:1 im zweiten Spielabschnitt mit einem Direktschuss in Überzahl.stand für den Stanley-Cup-Sieger von 2006 knapp 18 Minuten auf dem Eis und schoss viermal aufs Tor. Der Churer Flügelstürmer blieb aber ohne Skorerpunkt.Im anderen Spiel des Abends entschieden die Edmonton Oilers die Serie gegen die Calgary Flames im fünften Spiel. Connor McDavid traf in der sechsten Minute der ersten Verlängerung zum entscheidenden 5:4 für die Oilers. Der Entscheidung zugunsten Edmontons ging aber ein äusserst umstrittenes, aberkanntes Tor der Flames voraus. (abu/sda)