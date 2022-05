15 Monate nach dem schweren Autounfall, bei dem er beinahe das rechte Bein verloren hätte, tritt Tiger Woods zum zweiten Mal an einem der vier grossen Golfturniere an. Er stellt sich ab Donnerstag der Konkurrenz an der US PGA Championship in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma.



Seit Dezember 2020 hat Woods - am US Masters in Augusta vor gut einem Monat - nur gerade vier Turnierrunden gespielt. Er gehört deshalb bei weitem nicht zu den Favoriten. Die meisten Chancen auf den Sieg werden Scottie Scheffler eingeräumt. Der Amerikaner triumphierte in Augusta und hatte vorher in diesem Jahr noch drei weitere hochdotierte Turniere gewonnen. (zap/sda)

Bild: keystone