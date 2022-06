wird nicht seine drittein Serie bestreiten. Der Berner steht nicht im Aufgebot seines Teamsfür die am Freitag beginnende 109. Frankreich-Rundfahrt. Hirschi hatte zuletzt die Tour de Suisse vor den letzten drei Etappen aufgeben müssen, nachdem erworden war. Der 23-Jährige verzichtete in der vergangenen Woche auch auf die Teilnahme an den nationalen Meisterschaften inNun wurde Hirschi, der 2020 bei seinem Grand-Tour-Debüt in Frankreich mit einemüberzeugt und zudem die Auszeichnung des kämpferischsten Fahrers der Rundfahrt erhalten hatte, von der UAE-Teamführung nicht für die Tour berücksichtigt. Das acht Fahrer umfassende Aufgebot des Rennstalls ist ganz auf den zweifachen Titelverteidigeraus Slowenien zugeschnitten.Der Grand Départ der diesjährigen Tour de France erfolgt mit drei Etappen in. Zum Auftakt am 1. Juli bestreiten die Fahrer in Kopenhagen ein Einzelzeitfahren über 13 km, zu Ende geht die Rundfahrt am 21. Juli in Paris. Mit dem Thurgauer(Groupama-FDJ) und dem Aargauer(Alpecin) sind bislang erst zwei Schweizer für die Tour aufgeboten. Zu erwarten ist noch die Nominierung des Thurgauers(EF Education). (sda)